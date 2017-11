Em audiência na Câmara, deputado grita 'cala a boca, Magda' para ministro da Justiça; veja o vídeo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, esteve em uma audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados para explicar suas declarações sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. Em outubro, ele disse que o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), e o secretário de Segurança do Estado, não controlam a Polícia Militar, que o comando da corporação decorre de "acerto com deputado estadual e o crime organizado." e que "comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio".

O que Torquato não imaginava é que em plena audiência ouviria de um parlamentar um bordão de Caco Antibes, personagem de Miguel Falabella, no humorístico "Sai de Baixo", da TV Globo.

"O senhor não contribui em nada para a segurança [...] Se o presidente não diz para o senhor 'cala a boca, Magda', e o senhor continuasse a falar das polícias militares daquela maneira, generalizando...", afirmou nesta quarta-feira (22) o deputado Major Olímpio (Solidariedade-SP), integrante da "bancada da bala". Veja o vídeo aqui.

O congressista cobrou que o ministro dissesse o nome do deputado estadual a que se referiu na entrevista polêmica. "Quem está vinculado?", perguntou. "E o senhor disse nas suas declarações o quanto o senhor conhece de segurança: 'minha experiência em segurança pública foi ter duas tias e eu próprio assaltado em Brasília'. Vossa excelência é do tamanho do seu governo hoje".

"Eu não seria leviano de dizer 'vossa excelência compõe o governo, logo está numa facção criminosa' --porque a Procuradoria-Geral da República diz que o seu

presidente [Michel Temer] é o chefe de uma organização criminosa—como vossa excelência disse. Pelo amor de Deus. Vergonhosa uma atitude dessa", continuou.

Torquato Jardim explicou que reconhece que há policiais íntegros no Rio de Janeiro, mas que não retiraria suas declarações porque "o que falta é o bom superar o mau".

Olímpio ficou revoltado quando o ministro disse que ninguém o "convence" que não se tratou de um "acerto de contas" o assassinato do comandante do 3º Batalhão da PM do Rio, o tenente-coronel Luiz Gustavo de Lima Teixeira, de 48 anos, morto com pelo menos 17 tiros. Para as autoridades, o policial foi vítima de um latrocínio.

"Eu aprendi no serviço policial que nós devemos ter muito respeito no momento em que fazemos uma acusação. Mas o ministro já disse que não retira nenhuma palavra do que ele disse. Então eu não vim aqui para dizer ao ministro que eu sou seu aliado porque eu não sou aliado de ninguém que joga ao vento, aos pés da sepultura de um policial executado, como foi o caso do tenente-coronel. O respeito foi nenhum. Jogou na lama as instituições", disse Olímpio.

O ministro falou sobre a forma "clara e honesta" do discurso do deputado e afirmou que não colocou "em suspeita, em momento algum, a dignidade pessoal do tenente-coronel do Méier". "Como carioca que sou, acho muito difícil acreditar que naquela rua do Méier [...] fosse um assalto simples", explicou Jardim.

"O senhor sabe melhor do que eu: a queima de militares, para usar a língua policial, é porque estão sendo honestos, porque estão investigando, porque estão sabendo mais do que devem saber", disse o ministro defendendo que falou apenas "o que o carioca sabe".

Torquato disse ainda que não poderia dar detalhes sobre o que falou porque "a investigação está em curso". "Devo-lhe uma resposta. Dê-me tempo. Essa investigação se passa sob a égide do Ministério Público Federal. Eu não posso cruzar essa linha. Quando for possível, eu venho aqui e presto as informações. Não vou quebrar a lei", contou.