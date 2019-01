Política Em assembleia, policiais civis de Goiás decidem continuar negociação de salários atrasados A reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (29) na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Adpego)

Em assembleia realizada na tarde desta terça-feira (29), policiais civis decidiram continuar negociação com o governo para pagamento do salário atrasado de novembro. De acordo com o presidente da União Goiana de Policiais Civis (Ugopoci), José Virgílio, o eventual pagamento de servidores da Educação nos próximos dias pode fazer com que o governo aceite reduzir as parcelas par...