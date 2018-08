Política Em artigo no New York Times, Lula diz que 'o tempo corre contra a democracia' No artigo, sob o título "Eu quero democracia, não impunidade", o ex-presidente reitera a sua tese de que "há um golpe de direita em andamento no Brasil, mas a justiça prevalecerá"

Em artigo publicado nesta terça-feira, 14, no New York Times, o ex-presidente Lula volta a fazer a defesa de sua candidatura, destacando ter fé que a justiça prevalecerá. Contudo, admite que o tempo está correndo contra a democracia. "Eu não peço para estar acima da lei, mas um julgamento deve ser justo e imparcial. Essas forças de direita me condenaram, me prenderam, i...