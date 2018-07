Política Em artigo, Josué Gomes declara apoio a Geraldo Alckmin Empresário destaca feitos do ex-governador paulista e afirma que ele é a melhor opção para as eleições 2018

Apesar de ter recusado o convite para ser vice do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), o empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, declarou apoio ao tucano em artigo publicado nesta quarta-feira, 25, no jornal Folha de S Paulo. No texto, intitulado "Nas eleições deste ano, não se pode errar", Josué diz que aplaude os partidos que decidir...