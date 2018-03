Em articulação com o PP, Daniel Vilela será indicado à presidência da CCJ na Câmara Federal

O deputado goiano Daniel Vilela (MDB) deve assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, em articulação com o PP, segundo maior partido do bloco formado por dez siglas e que reúne 232 parlamentares. A indicação e a votação serão feitas na próxima quarta-feira (14).

Vilela explica ao POPULAR que sua indicação para a vaga havia sido organizada para o ano passado, mas que não assumiu por outras articulações. O presidente da CCJ eleito em 2017 foi Rodrigo Pacheco (MDB-MG). “Neste ano, eu seria indicado para presidir a Comissão Mista de Orçamento, mas regimentalmente o presidente e o relator não podem ser do mesmo partido e Jucá será o relator pelo Senado. Assim, devo ser indicado à CCJ.”

A Comissão Mista de Orçamento é formada por deputados e senadores, que se revezam todos os anos na presidência e na relatoria. Como o atual presidente é um senador (Dário Berger, do MDB-SC), o próximo deve ser um deputado e o MDB, dono da maior bancada da Câmara, havia reivindicado a vaga.

Porém, PR e PSDB organizaram um “blocão”, reunindo 201 deputados para garantir a indicação – seria Milton Monti (PR-SP). Para fazer frente a isso, MDB e PP organizaram bloco próprio com outras nove legendas e asseguraram o direito. Esse indicado seria Daniel Vilela, mas o Planalto tem interesse na indicação de Romero Jucá (MDB-PE) à relatoria de Orçamento, o que impede a indicação de Vilela para presidir a mesma comissão.

Dessa forma, foi feita uma articulação com o PP, que indicará o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que deixa o Ministério da Saúde para disputar a reeleição à Câmara, à presidência de Orçamento e o MDB fica com Jucá na relatoria. Assim, o MDB também assegura a indicação de Vilela como presidente da CCJ. Esta comissão ficaria com o PP neste ano.