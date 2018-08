Política Em 1º ato, Boulos assume bandeiras de movimentos Chamado "Dia B", o ato reuniu, anteontem, milhares de pessoas no Largo da Batata, na região oeste da capital paulista, além das principais lideranças do PSOL no Estado

