Política Em último dia de mandato, presidente inaugura reforma da sede do TJ-GO Obra ampliou a estrutura do Judiciário ao custo de R$ 45,4 milhões

Foi inaugurada nesta quinta-feira (31) a reforma e ampliação da sede do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em Goiânia. A obra que ampliou em 3,17 mil metros quadrados a estrutura da sede do Judiciário foi entregue no último dia da gestão do desembargador Gilberto Marques Neto como presidente do tribunal. Na sexta-feira (1) assume a presidência o desembargador Walter C...