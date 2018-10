Em seu último ato de campanha antes da eleição, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, comemorou o apoio recebido do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Sem citar nominalmente Ciro Gomes (PDT), Haddad lamentou que outros “democratas” não tenham tido a mesma “coragem”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais ontem, Ciro disse que não vai se posicionar neste momento “por uma razão muito prática”, que não revelou, mas que quer “preservar um caminho” para que a população possa ter “uma referência”.

“Minha consciência me aponta a necessidade de preservar um caminho em que a população brasileira possa ter amanhã uma referência para enfrentar os dias terríveis que, imagino, estão se aproximando”, continuou o pedetista no vídeo de dois minutos.

“O apoio do Joaquim Barbosa é muito significativo. Ele tem uma representação muito forte e representa valores dos quais eu compartilho”, disse Haddad, antes de fazer uma caminhada pela favela de Heliópolis, em São Paulo.

Barbosa foi o algoz de petistas como José Dirceu e José Genoíno no julgamento do mensalão do PT, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

No início, a campanha pelo segundo turno, Haddad visitou em Brasília o ex-ministro, que é filiado ao PSB. O encontro alimentou rumores de que Barbosa poderia ser seu ministro da Justiça. O petista enumerou nomes de outros partidos de quem recebeu apoio como o tucano Alberto Goldmann e Jarbas Vasconcelos (MDB).

“Já convidei todos os democratas a estarem comigo porque sinto que o (Jair) Bolsonaro é um risco institucional. O que o Joaquim Barbosa falou é o que todo mundo sabe e alguns tem medo de falar. Nem todo mundo tem coragem de admitir o risco que ele realmente representa para o país “, afirmou Haddad.

Questionado sobre Ciro, que chegou na sexta da Europa mas se manteve calado, Haddad tentou evitar o assunto. “Quero falar de quem fez manifestação até sábado.”

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa declarou ontem voto a Fernando Haddad (PT), com quem esteve há duas semanas.

Em sua conta no Twitter, o magistrado disse que o candidato oponente, Jair Bolsonaro (PSL), lhe inspira medo.

O ex-presidente do STF escreveu: “Votar é fazer uma escolha racional. Eu, por exemplo, sopesei os aspectos positivos e os negativos dos dois candidatos que restam na disputa. Pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad.”

Transmissão

Fernando Haddad disse ontem, em uma transmissão pela internet com apoiadores e artistas, que até políticos antipetistas estão se manifestando contra seu adversário, Jair Bolsonaro (PSL). “Algumas pessoas que eu nem esperava, como o ministro Joaquim Barbosa, estão se posicionando (a favor de sua candidatura). Políticos de outros partidos e antipetistas estão dizendo que Bolsonaro não dá. Eu queria agradecer a estes políticos”, afirmou. “Eles têm dito que o Haddad respeita diversidade, opinião contrária, jornalista, instituições. Pode parecer pouco em uma hora em que as pessoas estão preocupadas com a economia, mas na hora ‘H’ faz diferença”, acrescentou.