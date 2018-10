Política Em áudio, governador petista sugere que prefeitos transportem eleitores para votar Mensagem foi tornada pública no sábado, 20; governo baiano nega crime eleitoral e diz que áudio foi 'adulterado'

O governador reeleito da Bahia, Rui Costa (PT), sugeriu a prefeitos aliados dele no Estado que garantissem "transporte para todos os eleitores" na votação do próximo domingo, 28, no segundo turno da eleição presidencial entre o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e o postulante do PT, Fernando Haddad. Em áudio enviado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp - ...