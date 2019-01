Política Emílio Odebrecht diz que Marisa Letícia pediu obras no sítio atribuído a Lula Em alegações finais na ação em que o ex-presidente é réu por corrupção e lavagem de dinheiro, patriarca da Odebrecht afirma que solicitação da ex-primeira dama foi feita por meio do executivo do Grupo Alexandrino Alencar; seu filho, Marcelo Odebrecht, que fez delação premiada, pede suspensão da ação penal

Os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht entregaram suas alegações finais na ação que envolve as reformas do sítio de Atibaia (SP) para a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, nesta segunda-feira, 7. Pai e filho são réus no processo pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa, respectivamente. Ao todo, são 13 acusados, entre eles o ex-p...