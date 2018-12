Política Eliton paga obra que o beneficia Gestão prioriza repasses de pavimentação de estrada que passa por fazenda do tucano, no Nordeste goiano, e que totalizaram R$ 11,69 milhões no último mês

Em meio a dívidas em diversos setores e ao não empenho de parte da folha do funcionalismo, o governo José Eliton (PSDB) priorizou no último mês de seu mandato o pagamento da obra de pavimentação de estrada que passa por sua fazenda, no Nordeste goiano. Foram dois repasses: de R$ 8,3 milhões em 14 de dezembro e R$ 3,39 milhões no dia 20, totalizando R$ 11,69 milhões....