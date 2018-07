Política Eliton entrega obras e enaltece Lúcia e Thiago No fim do prazo para comparecimento de candidatos em inaugurações, governador prioriza a capital e diz que, em duas semanas, definição da chapa deve ser concluída

No último dia do prazo para a presença de candidatos em inaugurações de obras públicas, a agenda do governador José Eliton (PSDB) ontem priorizou, como nos últimos dias, a capital. Ele inaugurou o Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) José Luís Bittencourt, no Bairro Floresta. Depois, entregou a primeira etapa do Hospital Estadual Geral e a Maternidade Mar...