Eliton confirma cinco nomes

O vice-governador José Eliton (PSDB) confirmou, com exclusividade ao POPULAR, os primeiros nomes da reforma administrativa. Ricardo Balestreri será o secretário-chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos do Governo, enquanto João Furtado assume a secretaria de Governo e Manoel Xavier a Secretaria da Fazenda.Balestreri deixa a Segurança Pública para a entrada do ex-gover...