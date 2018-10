O governador José Eliton (PSDB) lidera o ranking de rejeição na corrida ao governo de Goiás na última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada de 3 a 6 de outubro. Questionados sobre em quais candidatos não votariam de jeito algum, 21,5% dos eleitores apontaram o tucano.

A professora Kátia Maria (PT) é a segunda mais rejeitada, com 19,2%. No levantamento anterior, uma semana atrás, Eliton tinha resistência de 22,6% e Kátia de 21,3%.

A rejeição ao senador Ronaldo Caiado (DEM) é de 18,6%. O deputado federal Daniel Vilela (MDB) tem a menor resistência do eleitorado no quadro dos quatro principais candidatos ao governo, com 12,1%.

Os professores Weslei Garcia (PSOL), Alda Lúcia (PCO) e Marcelo Lira (PCB) aparecem com 10,1%, 9,1% e 8,7%, respectivamente. Dos 801 eleitores ouvidos pelo instituto Serpes, 38,3% afirmam não rejeitar nenhum dos sete candidatos ao governo e 8,6% não responderam.

Como o questionamento aceita múltiplas respostas, a soma dos porcentuais da pesquisa ultrapassa 100%.

Goiânia

Eliton tem a maior rejeição em Goiânia, de 29,6%. É também na capital que Caiado registra a maior resistência do eleitorado, de 21,9%, empatado com Kátia, que tem 21,3%. No Entorno do Distrito Federal, a rejeição ao governador cai a 13,9% e a Caiado, 11,8%. A petista é a mais rejeitada na região, com 16,7%.

Na divisão por escolaridade, Eliton tem o maior índice de resistência no grupo com curso superior, 26,9%. Neste universo, o não voto a Kátia chega a 30,4%. Em Caiado, 20,5% afirmam que não votariam de jeito algum.

De acordo com o resultado da simulação estimulada de primeiro turno, Caiado vai vencer hoje, com 63% dos votos válidos, mas o instituto Serpes também estimulou a possibilidade de segundo turno.

Em possível enfrentamento entre Caiado e Daniel, o democrata teria 55,6% das intenções de voto, contra 25,2% do emedebista. Neste cenário, 12,1% dos eleitores disseram que anulariam os votos e 7,1% afirmam estar indecisos.

Já no caso de um segundo turno mais improvável, entre Caiado e Eliton, o senador venceria com maior vantagem: 59,6% contra 19,2% do governador. Os votos nulos nesta simulação somam 13,6% e indecisos chegam a 7,4%.