As ruas de Goiânia, em especial os locais de votação, amanheceram neste domingo (7), com derramamento de santinhos. O problema estava no Colégio Militar do Jardim Goiás, no Colégio Estadual Jardim América e também no Jardim Novo Mundo.

Já foram registradas 11 ocorrências referentes a crimes eleitorais, na manhã de hoje, em todo o Estado. O coronel e comandante da operação Eleições 2018 da Polícia Militar (PM), Anésio Barbosa, disse que a maioria dos flagrantes foi por derramamento de santinhos nas ruas. Houve três registros em Goiânia e o restante foi em Jaraguá, Uruaçu e Ipameri.

O coronel contou ainda que após os flagrantes os suspeitos foram liberados depois de assinar os termos de compromisso de comparecimento em Juízo.