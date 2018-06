Política Eleitores do Tocantins voltam às urnas para eleição suplementar Os eleitos ficarão no cargo até 31 de dezembro; em outubro, nas eleições gerais, os eleitores voltarão às urnas

Eleitores do estado do Tocantins voltam neste domingo (3) às urnas para eleger um novo governador. As eleições ocorrem após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar, em março, os mandatos de Marcelo Miranda (MDB), e de sua vice, Cláudia Lélis (PV), por arrecadação ilícita de recursos para a campanha de 2014. Estão concorrendo ao governo Carlos Amastha (PSB), Katia ...