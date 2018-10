Política Eleitor pode conferir local de votação de forma rápida na internet Tanto no site do TSE quanto por meio dos assistentes virtuais, também é possível obter outras informações importantes

Na última semana antes da votação do 1º turno das eleições, candidatos se mobilizam para as mas tentativas de angariar apoios e eleitores vão atrás de informações tanto sobre as opções em disputa quanto sobre os procedimentos para a votação. Uma das principais dúvidas é o local de votação. É possível conferir seção, zona e endereço por diversos canais na internet. No site do Trib...