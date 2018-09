Política Eleições na incerteza

O contexto sócio-histórico em que acontece a campanha eleitoral de 2018 é único. O momento atravessado pelas democracias em âmbito mundial, a instabilidade política brasileira, as inovações regulatórias sobre as eleições e as transformações no modo como as pessoas se informam sobre política são elementos que indicam um quadro peculiar e incerto no Brasil. ...