Política Zacharias Calil diz que nunca foi convidado para ser secretário de saúde e declara apoio a Bolsonaro Médico foi eleito deputado federal por Goiás, no último domingo (7), com mais de 150 mil votos

Terceiro mais votado na eleição para deputado federal no último domingo (7) com mais de 150 mil votos, o médico Zacharias Calil (DEM) afirmou, em entrevista ao POPULAR, que pretende apoiar o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. “As ideias dele são ideias de renovação”, afirmou. Conhecido nacionalmente pela cirurgia de separação de gêmeos siames...