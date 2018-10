Política Wilder Morais será o coordenador da equipe de transição de Caiado Governador eleito anunciou principais nomes de seu grupo; consultoria Comunitas foi contratada para auxiliar no trabalho

Atualizada às 12h07 O senador não reeleito Wilder Morais (DEM) será o coordenador da equipe de transição do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM). O prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB) vai auxiliar a equipe, que contará também com uma consultoria Comunitas, contratada para fazer o trabalho técnico. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno A...