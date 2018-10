Política Weslei Garcia chama José Eliton de 'fanfarrão' e pergunta se Jayme Rincón receberá salário Operação Cash Delivery, deflagrada na última semana pela Polícia Federal em Goiás, foi assunto no debate da TV Anhanguera

No início do terceiro bloco do debate da TV Anhanguera, na noite desta terça-feira (2), Weslei Garcia (PSOL) questionou o governador José Eliton (PSDB) sobre os desdobramentos da Operação Cash Delivery, deflagrada na última semana pela Polícia Federal em Goiás e que prendeu o presidente licenciado da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) e ex-coordenador da c...