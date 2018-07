Política Voto em trânsito pode ser solicitado até 23 de agosto Eleitor deve comparecer a qualquer cartório eleitoral e solicitar sua habilitação

Vai até o dia 23 de agosto o prazo para o eleitor solicitar à Justiça Eleitoral o voto em trânsito (fora do seu domicílio eleitoral e temporário) para o pleito deste ano. Este tipo de voto pode ser registrado no primeiro e segundo turno, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor deverá compar...