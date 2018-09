Política Voto antipetista em Bolsonaro ainda pode mudar na reta final, dizem analistas Cientistas políticos consideram que crescimento de 18 pontos entre críticos do PT mostra que rejeição ao campo lulista é maior que voto programático no candidato do PSL

O crescimento do candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, no terço do eleitorado que se declara antipetista - como mostra a última pesquisa Ibope, na qual o deputado tem 58% da preferência nesse grupo específico - é movida mais pelo antagonismo desse eleitor ao que representa o PT e o...