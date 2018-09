Política Vice de Bolsonaro diz que 13º salário é 'jabuticaba': 'Como arrecadar 12 (meses) e pagar 13?' Durante evento, general Hamilton Mourão questiona o custo do trabalhador no Brasil e critica benefícios da legislação trabalhista brasileira

Em palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, afirmou que o 13.º salário e o pagamento de adicional de férias são "jabuticabas" - ou seja, só ocorrem no Brasil. "Temos umas jabuticabas que a gente sabe que são um...