Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás para este sábado (6)

Alda Lúcia (PCO) Não divulgou agenda para o dia até o momento Daniel Vilela (MDB) Goiânia 8h – Caminhada com concentração na Praça Joaquim Lúcio, no Setor Campinas Hidrolândia 14h – Carreata com concentração no Autoposto Natal, na entrada da cidade Aparecida de Goiânia 16h – Carreata com concentração ainda a de...