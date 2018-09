Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás para esta terça-feira (18)

ALDA LÚCIA (PCO) Não informou agenda DANIEL VILELA (MDB) 7h30 - Visita a empresa privada para conversa com funcionários em Aparecida de Goiânia 9h - Reunião com representantes do SindiPúblico, na sede da Ugopoci: Rua 66, n.113, Setor Central 11h - Entrevista ao site Diário de Goiás 17h - Carreata em Acreúna JOSÉ ELITON (PSDB) Não info...