Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás para esta sexta-feira (5)

Alda Lúcia (PCO) Não divulgou agenda para o dia até o momento Daniel Vilela (MDB) Trindade 8h30 – Carreata com concentração na esquina das avenidas Itacaré e Trindade 2, Parque Buriti Santo Antônio da Barra 12h - caminhada Rio Verde 13h30 – Carreata com concentração no início da Rua 19, rumo à Rua Argentina Jataí 16...