Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás para esta segunda-feira (17)

Alda Lúcia (PCO) Não informou agenda Daniel Vilela (MDB) 9h30 - Reunião com membros do Sindicato dos Agentes Penitenciários. 10h30 - Reunião com diretores da Ugopoci. 17h - Caminhada com Iris Rezende na região Noroeste. 19h30 - Damolândia: reunião com lideranças e população. José Eliton (PSDB) 21h – Debate na TBC. Katia Maria (PT) 08h...