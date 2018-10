Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás para esta quarta-feira (3)

Alda Lúcia (PCO) Não divulgou sua agenda para o dia Daniel Vilela (MDB) Águas Lindas 8h30 - Carreata Valparaíso 10h30 - Carreata Cidade Ocidental 13h - Carreata Goiânia 17h - Carreata com concentração no estacionamento do Estádio Serra Dourada 21h - Live no Facebook Kátia Maria (PT) Goiân...