Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás desta segunda (10)

DANIEL VILELA (MDB) 8h: Debate Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) 16h30: Carreata em Nerópolis 19h30: reunião em Goiânia com o deputado estadual e candidato à reeleição Humberto Aidar (MDB) 20h: Inauguração do comitê do deputado estadual e candidato à reeleição Paulo Cezar Martins (MDB) em Goiânia RONALDO CAIADO...