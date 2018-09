Política Veja como será o debate O POPULAR/CBN com os candidatos a governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM), José Eliton (PSDB), Daniel Vilela (MDB), Kátia Maria (PT) e Weslei Garcia (PSOL) confirmaram presença

Os principais candidatos ao governo do Estado, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, participarão de debate realizado pelo jornal O POPULAR e pela rádio CBN Goiânia amanhã, das 9h30 às 11h30. Ronaldo Caiado (DEM), Daniel Vilela (MDB), José Eliton (PSDB), Kátia Maria (PT) e Weslei Garcia (PSOL) confirmaram presença no evento. A interatividade será u...