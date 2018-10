Política Veja as propostas de Bolsonaro e Haddad para a política externa Bolsonaro quer aproximar dos EUA; Haddad prioriza Mercosul

Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) apresentam caminhos distintos para a política externa. Bolsonaro tem acenado com uma maior aproximação com os Estados Unidos e elogiado as políticas implementadas pelo governo de Donald Trump. No âmbito regional, o candidato defende o distanciamento do Brasil de países como Venezu...