Política Veja as principais datas do calendário eleitoral A propaganda eleitoral no rádio e televisão para o 1º turno começa no dia 31 de agosto

Os eleitores brasileiros escolhem, no dia 7 de outubro, os próximos deputados (as) estaduais e federais e senadores. Na data também é realizado o primeiro turno de votação para governador e presidente da República. Os partidos já começaram a definir seus pré-candidatos, que já viajam pelo País e por seus estados em pré-campanha. Veja as principais datas da elei...