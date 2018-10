O empresário Vanderlan Cardoso (PP) e o vereador de Goiânia Jorge Kajuru (PRP) foram eleitos senadores por Goiás. É o resultado aferido com 87,87% das urnas apuradas. O primeiro tem, até o momento, 31,53% dos votos e o segundo, 28,46%. A senadora Lúcia Vânia (PSB) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ficaram em quarto e quinto lugares, com 9,21% e 7,34% dos votos, respectivamente. O senador Wilder Morais (DEM) está com 14,38% dos votos, terminando em terceiro.

Com o resultado, os dois candidatos da base do governo ficarão sem mandato pela primeira vez em 20 anos. Lúcia Vânia foi eleita deputada federal pela primeira vez em 1986 (foi constituinte), sendo reeleita em 1990, 1994 e 1998 e é senadora desde 2002; se reelegeu em 2010 e seu mandato termina em dezembro.

Já Marconi não havia perdido nenhuma eleição desde 1990, quando foi eleito deputado estadual. Em 1994, assumiu cadeira na Câmara Federal e venceu a disputa pelo governo pela primeira vez em 1998; ganhou também em 2002, 2010 e 2014. Em 2006, foi eleito senador.



O resultado em relação ao ex-governador já era esperado por cientistas políticos, devido à operação Cash Delivery, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) a nove dias da eleição, e que tem como alvo principal justamente Marconi.



A operação, que é um desdobramento da Lava Jato, apura repasses de cerca de R$ 13 milhões da empreiteira Odebrecht para as campanhas eleitorais do ex-governador nas eleições de 2010 e 2014. Tanto que o tucano caiu 5,2 pontos porcentuais entre a sexta rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, publicada em 30 de setembro, e a sétima, publicada ontem, saindo da liderança para o quarto lugar.



Apesar do resultado ruim nas pesquisas, aliados de Marconi afirmaram, hoje mais cedo, que trackings (monitoramentos feitos pelos partidos via pesquisas) realizados pelo grupo marconista dias antes da votação indicavam vitória do tucano e de Vanderlan Cardoso. O grupo do ex-governador apostava no número de indecisos e na força do tucano no interior para se eleger.



Contudo, o reflexo da operação parece ter afetado a votação do tucano.