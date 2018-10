O candidato a senador Vanderlan Cardoso (PP) votou na manhã deste domingo de eleição no Colégio Estadual Jardim Novo Mundo, região leste da capital. Ele chegou no local às 10h20 acompanhado do candidato a governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) e outros políticos aliados.

Antes de entrar em sua seção eleitoral, Vanderlan fez declarações à imprensa na frente do colégio. O candidato disse estar confiante de sua vitória e citou o resultado das últimas pesquisas de intenção de voto. “Nós estamos muito otimistas.”

Vanderlan cumprimentou mesários, policiais militares e vários eleitores que aguardavam na fila. Alguns declararam voto no candidato e três pediram para tirar foto ao seu lado. Dentro da seção, após confirmar seu voto, aliados do petista bateram palmas.

Além de Daniel Vilela, acompanharam Vanderlan o deputado federal Heuler Cruvinel (PP), o ministro das Cidades Alexandre Baldy (PP) e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB).