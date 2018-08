Política “Vamos ganhar a eleição e criar quatro anos de desenvolvimento”, disse Meirelles em Goiânia O candidato à presidência participou da convenção do MDB estadual

O presidenciável do MDB, o goiano Henrique Meirelles, participou da convenção estadual do partido, que ocorreu neste sábado (4), em Goiânia. Ao falar com a imprensa, o candidato expressou confiança na disputa e disse que vai ganhar a eleição “e criar quatro anos de desenvolvimento para o Brasil”. Meirelles disse também que “representa renovação na política brasil...