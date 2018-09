Política Vídeo que mostra supostos eleitores do PT espancando idosas é falso Gravação não foi feita recentemente e não há imagens de idosas sendo agredidas

Um vídeo publicado nas redes sociais alega que idosas eleitoras do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, foram atacadas por apoiadores do Partido dos Trabalhadores em 18 de setembro de 2018. As imagens, no entanto, estão fora de contexto e essa versão é falsa. “Aconteceu Agora: Eleitores do PT já estão atacando os da direita! Vejam eles e...