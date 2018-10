O vídeo que tem circulado na internet onde um suposto eleitor pressiona o número 1, e o número 3 é completado automaticamente na urna eletrônica é falso. Na imagem que tem viralizado, ao pressionar o número 1, a imagem do candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) aparece automaticamente. Segundo um técnico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) o vídeo plantado é uma fake news (veja o vídeo da análise).

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

O técnico, inclusive, usa um programa de edição para provar a procedência do vídeo. Ele cita, no vídeo, que ao pressionar o dígito 1, o teclado não está mais no foco da gravação e é possível escutar o barulho de um segundo digito. Ele também sugere, por meio de sua análise, que em um momento do vídeo em que aparece uma sombra escura na urna e um brilho. O que não deveria acontecer, segundo o técnico. Ao final, também há um corte no vídeo. O que, para o técnico, é a comprovação de que o vídeo é fake.

Em nota o TRE-MG esclarece que o vídeo que circula na internet no qual a urna, supostamente, “auto completa” o voto para presidente é falso. Os vídeos não mostram o teclado da urna, onde uma pessoa digita o restante do voto. Não existe a possibilidade de a urna auto completar o voto do eleitor, e isso pode ser comprovado pela auditoria de votação paralela. (Dayrel Godinho é estagiário do convênio GJC e PUC Goiás)