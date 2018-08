Política Um quarto dos eleitores com curso superior votam nulo para o governo Veja dados da pesquisa estratificada por faixa etária e escolaridade

Quase um quarto do eleitorado goiano com curso superior afirma que pretende votar nulo nas eleições para o governo do Estado. Diante dos seis nomes colocados na terceira rodada da pesquisa estimulada Serpes/O POPULAR, 24,2% dos entrevistados que fizeram faculdade afirmam que vão anular. O índice cai a 12,4% entre os eleitores que apenas leem e escrevem e 13,6...