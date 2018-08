Política Tumulto no PP: convenção termina sem decisão e com protestos Baldy desconversou sobre a possibilidade de aliança com o MDB

Diante da expectativa de confirmação de aliança com o MDB de Daniel Vilela, o PP goiano terminou a convenção na tarde deste domingo (5) sem definição e com racha interno. O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, presidente do diretório estadual, anunciou em discurso a candidatura de Vanderlan Cardoso (PP) ao Senado, mas não abordou as articulações para a aliança ao g...