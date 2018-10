Política TSE libera coligações de Bolsonaro e Haddad a acessar salas do Tribunal no domingo A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, autorizou as coligações de Fernando Haddad (PT/PC do B/PROS) e de Jair Bolsonaro (PSL/ PRTB) a acessarem quaisquer salas e espaços físicos do tribunal na apuração

