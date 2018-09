Política TSE forma maioria e barra candidatura de Lula; acompanhe ao vivo O registro da candidatura do ex-presidente e a incerteza de sua presença no horário eleitoral no rádio e na TV provocaram uma divisão na Corte

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta sexta-feira (31) os pedidos de impugnação do registro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, e petições para impedir o petista de participar do horário político. Lula já apareceu na primeira propaganda eleitoral da campanha do PT nas eleições 2...