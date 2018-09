Política TSE faz campanha contra voto em branco e abstenção nas eleições 2018 "Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você", diz o locutor

Diante do desencanto com a política que vem sendo manifestado pelos eleitores brasileiros em pesquisas de opinião, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma campanha para incentivar o voto nas eleições de outubro. "Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você", diz o locutor sobre imagens de pessoas com dificuldade para fazer escolhas s...