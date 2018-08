Política TSE decide julgar o registro de candidatura de Lula Tribunal define nesta sexta-feira (31) o futuro do ex-presidente nas eleições 2018; sessão, que também avaliará impugnações e petições do caso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta sexta-feira (31) se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, o registro, as impugnações e petições sobre o caso do ex-presidente. Lula já apareceu na primeira propaganda eleitoral da campanha do PT nas eleições 2018. O registro da can...