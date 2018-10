Política TSE adia reunião sobre fake news com campanhas de presidenciáveis Segundo a assessoria do Tribunal, o adiamento atende pedido do representante da campanha de Jair Bolsonaro

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, adiou de hoje (16) para amanhã (17) a reunião com representantes das campanhas dos candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) para discutir a veiculação de notícias falsas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Segundo a assessoria do TSE...