No total, 136 urnas eletrônicas apresentaram falhas técnicas e tiveram que ser trocadas, sendo 36 equipamentos em Goiânia, segundo o balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), divulgado às 15h deste domingo (28) de eleições para o segundo turno.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Conforme o TRE-GO, somente três urnas apresentaram falhas no teclado e foram substituídas. Os eleitores tiveram que aguardar 10 minutos pela troca para conseguir efetuar o voto. Esse tipo de ocorrência foi muito disseminada no primeiro turno, em âmbito nacional, e que chegou a envolver notícias falsas, as fake news.

O TRE-GO classifica a eleição no Estado, até o momento, como tranquila. A estimativa é que cada eleitor tem gastado, em média, 15 segundo para confirmar o voto, tendo em vista que em Goiás o governador foi eleito no primeiro turno.

Existem ainda cinco eleições suplementares para prefeito nas cidades de Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Planaltina, Serranópolis e Turvelândia.

Apuração

Para a presidência da República a apuração já começa a ser divulgada a partir das 19h, horário de Brasília, para todo o País. Já para governadores e prefeitos, como em Goiás, os dados já começam a ser divulgados a partir das 17h, informou o TRE-GO.