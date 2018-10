Política TRE-GO inicia preparação de urnas eletrônicas para o segundo turno Representantes dos partidos e coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) foram convocados pelo tribunal para acompanhar os trabalhos

Os dispositivos com informações que serão usadas nas urnas eletrônicas no segundo turno das Eleições 2018 em todo o Estado de Goiás começarão a ser preparados nesta quarta-feira (17), no Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A cerimônia acontecerá das 8h às 12h e das 13h às 22h, na escola de treinamento do Tribunal, localizada na Rua 17-A esquina c...