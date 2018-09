Política TRE-GO indefere chapa majoritária do PCO e vice do PCB Com a decisão, os candidatos não poderão disputar eleição deste ano; ao todo, Tribunal negou registros a 92 postulantes, dos quais sete entraram com recurso

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) indeferiu a chapa majoritária do PCO. Com a decisão, a eleição deste ano passa a ter apenas seis candidatos ao governo do Estado, visto que Alda Lúcia está fora do pleito, assim como seu candidato ao Senado, Alessandro Aquino. Ao POPULAR, Alda Lúcia diz que a direção do partido está reunida neste momento e que a sigl...