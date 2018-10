Política TRE-GO condena Caiado a pagar R$ 80 mil por derramar santinhos em ruas do interior O governado eleito informou, por sua assessoria de imprensa, que irá recorrer da decisão

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) condenou o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) a pagar R$ 80 mil por derramar “santinhos” em vias públicas, no dia da votação do primeiro turno da eleição deste ano. Segundo o tribunal, o material estava espalhado próximo às seções eleitorais dos municípios de Santo Antônio do Descoberto, Trajanópolis, Serranópolis, Catalão, C...