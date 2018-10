Uma informação compartilhada nas redes sociais de que um eleitora não conseguiu votar no candidato Jair Bolsonaro porque na urna aparecia nulo foi um grande equívoco, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

Ela postou a seguinte mensagem: "Estou indignada, na minha zona 146 e sessão 40 no Jd.Guanabara , a urna estava anulando o voto 17 para presidente, a pessoa apertava e aparecia nulo, eu e outras pessoas denunciaram, e incrivelmente quando veio o Major da PM trazendo o técnico de urna a mesma voltou a funcionar, e isso aconteceu mais de uma vez e em outras sessões também. ESTAMOS DE OLHO !", escreveu a eleitora.

A assessoria do TRE-GO informou que foi feita uma auditoria com a urna instalada no Colégio Militar do Guanabara, zona 146, sessões 140 e 148, e indentificado que os eleitores estavam tentando votar para presidente na opção de governador. Como não existe candidato com o número 17 para governo de Goiás, aparecia voto nulo.